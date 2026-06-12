ことしも高校球児たちの熱い夏がやってきます。



第108回全国高校野球選手権山口大会の組み合わせが決まりました。



きょう（12日）、山口市の県健康づくりセンターでおこなわれた組み合わせ抽選会。



ことしは53校50チームが夏の頂点を目指します。



抽選の結果です。

春の県大会の覇者で2年連続の夏の甲子園を狙う高川学園が第1シード。



春の大会ベスト8の岩国工業もシードです。

続いてのブロックです。春の大会ベスト4の山口県鴻城がシードで、宇部と小野田の勝者と対戦します。



去年の夏の大会準優勝の南陽工業もシードです。





このブロックは、山口県桜ヶ丘が第3シード、高森、柳井商工、下関中等教育の3校連合チームと徳山商工の勝者と対戦します。



春の大会ベスト8、宇部工業もシードです。

最後に、下関会場のこちらのブロックは、春の大会準優勝の下関国際が第2シードで、下関北と下関商業の勝者と対戦します。



春の大会ベスト8の豊浦もシードです。



大会は周南、岩国、宇部、下関の4つの会場で来月11日から開催されます。



KRYラジオでは大会の模様を実況生中継でお伝えします。