女優の吉瀬美智子（51）が12日、自身のインスタグラムを更新。スタイリッシュな自宅のキッチンとバスルームを披露した。

吉瀬はまず「Home Bathroom」として洗面台まわりの写真を投稿。「自宅にて写真整理！購入したフレグランスディフューザーはバスルームへ 素敵なホテルに宿泊すると、自宅インテリアの理想が高くなるわ 私も頑張ってるけどね・・笑」とつづった。

またその後「バスルームを少しだけお見せしたので、キッチンも少しだけ」とし、「狭いお家ですが、お気に入りに囲まれて満足しております 一枚板のカウンターはアトリエMOKUBA 椅子やソファはBoConcept 家電はMieleとBosch どこかの誰かのお家づくりの参考になれば」と説明。「My favorite kitchen」と、お気に入りのキッチンだと明かしている。

フォロワーからは「モダンで素敵」「とってもステキなダイニング」「お洒落で、とても素敵ですね」「素敵すぎます」「ここに立たれてるなんて絵になりすぎます」「めちゃめちゃお洒落なバスルーム」「まるでホテルみたいですね」などの声が寄せられていた。