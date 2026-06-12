女優の中村玉緒（なかむら・たまお、本名・奥村玉緒＝おくむら・たまお＝）さんが９日に肺炎のため亡くなった。８６歳だった。所属事務所の長良プロダクションが１２日、発表した。

事務所関係者によると、玉緒さんは１、２年前から体調を崩しがちだったという。今年５月末頃から肺炎が悪化。回復かなわず、入居していた介護施設で息を引き取った。家族や事務所スタッフがみとることはかなわなかったという。

最後の出演作品は俳優・金田明夫主演で２５年２月に公開された映画「ＴＨＥ ＲＩＧＨＴ ＭＡＮ 正義の男」（宅間孝行監督）。撮影は２２年１１月に行われ、老人介護ホームの入居者役として出演していた。

２３年１月には別の映画の舞台あいさつに登壇。約３５分にわたってトークを繰り広げ「朝も昼もきっちり食事をとっています。入院するような病気はしたことないですよ」と話していた。

しかし、同２月に転倒して背骨を圧迫骨折。以降は介護施設で生活を送り、表舞台での仕事を控えていたものの、同関係者は「寝込むような状態にはなっておらず、話もできていた。体調が良いときは、自身が入居していた以外の介護施設のイベントにも足を運んで入居者と交流を持っていました」と明かした。