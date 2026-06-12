Ａぇ！ｇｒｏｕｐ佐野晶哉　カラオケにＭＹマイク！１００点取れる鉄板曲明かす…「風、薫る」シマケン役で話題

１２日放送のフジテレビ系情報番組「ノンストップ！」（月〜金曜・午前９時）に、４人組アイドルグループ「Ａぇ！ｇｒｏｕｐ」の正門良規、末澤誠也、小島健、佐野晶哉が生出演。それぞれの「ちょっと変？なこだわり」を深掘りした。

女優の見上愛と上坂（こうさか）樹里がダブル主演を務めるＮＨＫ連続テレビ小説「風、薫る」（月〜土曜・前８時）で、謎の青年・シマケンとして出演中の佐野は、中学時代に吹奏楽部でサックスを担当し、高校は声楽、音大（短大）では作曲を専攻するなど音楽の才能豊かな２４歳。テレビ番組で挑戦したカラオケの採点で何度も１００点を出すことでも話題。

そんな佐野のこだわりは「カラオケにＭＹマイク持参」。「カラオケはみんなで盛り上がろうぜ、ではなくて、高得点出そうぜ、みたいなタイプで、１００点出すためにＭＹマイク持参で行っちゃいますね」と明かし、「メンバーとご飯の流れで行くような時は持っていかないですけど、ひたすら真摯（しんし）に自分の歌と向き合う時は、ただただ１００点取りたいので持っていきますね」と話した。

金曜レギュラーの千秋から「自分が持っていったマイクが点数出やすいってことですか？」と質問されると、「自分の声とマイクの相性みたいなのがあって、このマイクなら出るみたいなのがあるんですよ。こだわってます」と返答。

１００点が出やすい“おはこ”を問われると「１００点取れるのは、ａｉｋｏさんの『カブトムシ』とか」と明かした。