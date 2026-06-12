2018年平昌五輪でスピードスケート女子団体パシュート、女子マススタートと2個の金メダルを獲得した高木菜那さん（33）が12日、自身のインスタグラムを更新。1カ月ぶりに親友と再会したことを報告した。

前夜に投稿したストーリーズで「久しぶりに会えるの嬉しくてニヤついております 1ケ月ぶりか！？」と匂わせたことが話題となっていたが、この日は「昨日の匂わせ なっちゃんでしょ？ってストーリー見てのコメント多くて 全然匂わせになってなかったみたい。笑」と柔道パリ五輪女子48キロ級金メダリストの角田夏実さんと顔を寄せ合う2ショットを披露。「1ヶ月ぶりに会えて嬉しい 2人とも髪の毛伸びてる！！」とつづった。

「去年撮ったまだみんなに見せてない なっちゃんの可愛い写真あるんですが みんな見たいですか！？！？笑」とフォロワーに質問し、「見たい人多めなら載せようかな」とも。

「お互い忙しいけどチャージできる時間あって嬉しい そろそろ旅行行きたいです笑」と“なななつ旅”を希望した。

フォロワーからは「全然匂わせになってないから、なっちゃんに会うの分かったよ〜」「2人きれいです」「仲良しの二人ですね」などのコメントが届いた。