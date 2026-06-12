女優の中村玉緒（なかむら・たまお、本名・奥村玉緒＝おくむら・たまお＝）さんが８６歳で亡くなったことを受け、俳優の松平健がコメントを発表した。

「玉緒さんの逝去に接し、今は深い悲しみでいっぱいです。私に芸能界のレールを敷いて導いてくださった勝新太郎先生の奥様として、デビュー前からあたたかく優しく接していただきました。テレビ時代劇『暴れん坊将軍』では、吉宗の生母お由利の方としてご共演いただきました。その後も、舞台公演で勝先生の当たり役『座頭市』を演じました時などもご一緒させていただきました。勝先生が亡くなられた後も変わらず気にかけて下さり、年に一度は私の家族も交えて食事会を設けてくださいました。しばらくお会いしない時でも体調面を労わるお電話をいただいたりと、本当に心優しい方でした。どんな時も笑顔で周りの人を明るくして元気をくださる玉緒さんは、夏生まれにふさわしい大輪のひまわりのような方だと思います。たくさんの愛情をもってご指導いただきましたこと、この厳しい芸の道を心強く灯していただきましたこと、これからも私の芸道の糧として大切にして参ります。本当に長い間お世話になり、ありがとうございました。心よりご冥福をお祈り申し上げます」とつづった。

松平は玉緒さんの夫・勝新太郎さんの弟子であり、家族としても親交が深かった。１８年にはＣＳ時代劇専門チャンネル新ＣＭ「夫婦漫才編」で共演した。