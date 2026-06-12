◆日本生命セ・パ交流戦 ２０２６ ロッテ―ＤｅＮＡ（１２日・ＺＯＺＯマリンスタジアム）

ロッテの山口航輝外野手が「６番・左翼」で先発出場し、２回１死の第１打席に、ＤｅＮＡ先発の入江からバックスクリーンに豪快な先制の８号ソロを放り込んだ。着弾を見届けると、高々と右手を突き上げた。本拠地ＺＯＺＯマリンスタジアムのファンは熱狂の渦に包まれた。山口は「打ったのは真っすぐです。まず先制はできたんですけど逆転されたのでまたすぐ取り返せるように。みんなで取り返します」とコメントした。

この日は守備でも“大忙し”。２回までの６個のアウトの内、４つは左翼への打球。２回は左前打と、３つのレフトフライを処理しており、リズムをつくって直後の豪快アーチにつなげた。

プロ８年目の今季はこれでチーム６２試合目で８号。シーズン１４３試合に換算すれば、１８・５本ペースと、自己最多となる２２年の１６本を上回るペースで本塁打を積み重ねている。今季は５月１３日の日本ハム戦で１号が飛び出し、そこから約１か月で８本塁打を放っている。