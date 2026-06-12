女優の木村多江が、１２日、ＮＨＫ「あさイチ」（月〜金曜・午前８時１５分）に生出演。女優・坂井真紀（５６）がＶＴＲ出演し、木村について語った。

思春期の子を持つ坂井は「子育ての相談も、多江ちゃんが先輩だからさせてもらうと、『笑いに何でも変えるといいよ』って」と木村に相談した際のアドバイスを明かし、「多江ちゃんが、道ですっごい転び方をして、ほんとに手がすごいかさぶたになっていて、その時に『アハハッ、楽しい！転んでも楽しい！ みたいに思って乗り切った』って。『自分でツッコめばいいんだよ。子供の反抗をおもしろいって思えばいいんだよ』って。『口答えされても、なんでやねん！って自分にツッコめばいい』っていう話をして、それをすると楽しむなって。本当に色々推しててもらってるかもしれない」と話した。

それでも「まだまだミステリアスなところはあるなと私は思ってて。そこが多江ちゃんの魅力でもあるし奥深さだなと思います。正直に言ってくれるけど、なんかまだまだこの人はあるぞ、と感じます」とも語り、「本当の本当のところは見せてくれないのか、見せてないのか…っていうところがやっぱり木村多江さんなんじゃないかなって気がします」と続けた。

スタジオで坂井のＶＴＲを見ていた木村は、「うれしい〜、ありがとう」と手を振り感謝。「ドラマでご一緒して、すごいステキと思って。この人と友だちになりたいと思って、あまり連絡先とか聞くの苦手なんですけど、どうしても教えてほしいと思って聞いて、それでご飯行きましょうって」と、交流が始まったきっかけに触れ、「家族ぐるみで。真紀ちゃんのお子さんがうちにお泊まりに来たり」と明かした。

木村は１１日放送のテレビ朝日系「徹子の部屋」（月〜金曜・午後１時）で、１８歳長女がオーストラリアに留学中で、タッチラグビーの西オーストラリア代表になったと話した。