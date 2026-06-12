◆カーリング日本選手権 第５日（６月１２日、神奈川・横浜ＢＵＮＴＡＩ）

女子の２次リーグ（Ｌ）が行われ、中部電力は札幌国際大に５―６と敗れた。２勝３敗となり、１３日から始まる決勝トーナメントへは４位で通過した。

後攻で試合をスタートし、第１エンド（Ｅ）はブランクエンドに。第２Ｅで１点を奪うと、第３Ｅは１点スチールに成功。その後は相手に連続得点を許したが、第６Ｅで２点を取り返した。２点リードし、流れを戻したかと思えたが、その後は３Ｅでまさかの４失点と形勢逆転。ビッグエンドを狙った最終Ｅは１点にとどまり、惜敗した。スキップの北沢育恵は「ウェートのジャッジや、投げ方のミス。詰めが甘かった」と振り返った。

決勝トーナメントへ１位通過した北海道銀行は全員が２５歳以下とフレッシュなチーム。一方、中部電力は平均年齢２８・５歳とあり、「若いチームに勢いがついてきている。ベテランチームに足を突っ込み始めているので、勢いに負けないようにしたい。ベテランの強さを見せつけられたら」と自虐的に笑い飛ばした。

１９年大会以来、７年ぶりの制覇を目指す。「今のような試合にはしたくない。相手のペースには飲まれないようにしたい。今の反省点をしっかり話し合って、絶対に勝ちたい」と言葉に力を込めた。