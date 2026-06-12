◆日本生命セ・パ交流戦 ２０２６ 楽天―広島（１２日・楽天モバイル最強パーク宮城）

楽天の前田健太投手（３８）が１２日、１軍に合流した。本拠でキャッチボールなどで調整。「投球フォームで崩れていた部分はたくさんあった。最後の１軍の登板もフォアボールが多かったり、僕の強み、今まではコントロールで戦ってきたピッチャーなので、修正しながら、自分のピッチングスタイルを見直しながら、あとはそれをしっかり１軍でやることが大切だと思う。継続してやっていければいい」と言葉に力を込めた。

前田健は今季１１年ぶりにＮＰＢに復帰。ここまで１軍では５試合に登板して、０勝２敗、防御率４・８２だった。５月２０日の日本ハム戦（エスコン）では先発したが３回途中４安打３四球、２失点で降板。移籍後初勝利はお預けとなり、５月２１日に出場選手登録を抹消されていた。

２軍合流後は再昇格へ猛アピールしていた。５月３１日のファーム・リーグの中日戦に先発し、７回途中４安打３失点。さらに６月６日の同リーグの西武戦では７回４安打無失点、７奪三振と好投した。

ファーム調整中に三木監督の休養が発表。「僕は全然貢献できなかった。そこは責任を感じますし、自分がしっかり開幕から投げられていればもう少し変わったりするのかなとか、監督やコーチが試合の中で指揮をとりますけど、プレーするのは選手。選手たちがしっかり勝っていればこういう結果にならなかったと思うので、全員が全員ではないと思いますけど、僕自身は全く貢献できなかったので、そこに対してはすごく申し訳なかったと思います。すごい期待をしてもらっていたので、貢献できなかったことは申し訳ない」と唇をかんだ。

練習後には古巣・広島のナインや新井監督らと交流。旧交を温めた。