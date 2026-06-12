石川と岐阜を結ぶ白山白川郷ホワイトロードの有料区間が開通しました。

この区間では落差80メートル以上のふくべの大滝や白山展望台からの絶景などを楽しむことができます。

開通初日は多くの人でにぎわっていました。



12日、白山白川郷ホワイトロードの中宮料金所では。

■テレビ金沢・河合 紗花 記者：

「開通まで1時間をきった中宮料金所付近にはこのように多くの車が列を作っています」





この日開通したのは、中宮料金所から岐阜県白川村の馬狩料金所までの有料区間24,5キロ。テープカットと共に観光客たちは次々と岐阜県側へ走っていきました。落差80メートル以上のふくべの大滝など、様々な絶景を楽しむことができるこの区間。

展望台などのポイントからは白山の姿を見ることもできます。



■観光客は…：

「（景色が）素晴らしいですね」

「山肌すごいいろんな奇抜なのがあって…えーと思いました」



また道中には新たな安全対策も。

■河合 記者：

「こちらには新たにガードレールが設置され、より安全に利用できるようになっています」

去年、蛇谷園地の駐車場では車が柵を破ってがけ下に転落し、男女2里が死亡しました。

こうした事故を防ぐため、駐車場など数か所に新たにガードレールが設けられています。



■県林業公社・荒木 浩一 理事長：

「ことしは雪が比較的少なくて（去年より）約一か月早く全線開通できた非常に嬉しく思ってます」

「白山の眺望こういったところを存分にお楽しみいただければと思います」



この有料区間は今シーズンは11月10日まで通行できる見込みです。