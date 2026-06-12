JO1佐藤景瑚「日プ」合格時のエピソードに驚きの声「覚悟すごすぎ」「アイドルに人生かけててかっこいい」
【モデルプレス＝2026/06/12】お笑いコンビ・かまいたち（山内健司、濱家隆一）が12日、公式YouTubeチャンネルを更新。ゲストにグローバルボーイズグループ・JO1（ジェイオーワン）の佐藤景瑚が登場した。自身がデビューを掴んだサバイバルオーディション番組「PRODUCE 101 JAPAN」（日プ）合格時のエピソードを告白し、話題となっている。
【写真】地元の友人の「連絡先消しちゃった」JO1メンバー衝撃告白
動画では、山内が「地元の連れとかと遊んだりする？」と切り出し、愛知県名古屋市出身の佐藤は「名古屋帰ったら遊びますね、地元にまずそんなに友達いなくて」と答えた。続けて佐藤は「オーディション受かったときに連絡先を消しちゃったから」と告白。すると濱家から「なんでなん」と山内から「なんで消すねん」と総ツッコミを受け、笑いを誘った。
山内は「いや…女の子消すとかは分かるけど、なんで地元の連れまで切る必要があるん？もう心機一転頑張ろうと思って？」と聞き、濱家は「退路を断つみたいなことや」と付け足した。それに対し佐藤は「けじめじゃないですけど。まあ、後悔しています」と答え「そらそうや」とかまいたちの2人からまたもツッコミ。また、山内は「あいつ、なんで消したんやってなったやろうな」と濱家は「なんでLINE退会したんや、こいつってなるやろ」と佐藤のエピソードを面白がった。
この動画にファンからは「景瑚くんの覚悟すごすぎ」「アイドルに人生かけててかっこいい」「リスクヘッジ偉い」「かまいたちとJO1の絡みかわいい」と反響が寄せられている。（modelpress編集部）
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【写真】地元の友人の「連絡先消しちゃった」JO1メンバー衝撃告白
◆JO1佐藤景瑚、オーディション時のエピソードにかまいたちが総ツッコミ
動画では、山内が「地元の連れとかと遊んだりする？」と切り出し、愛知県名古屋市出身の佐藤は「名古屋帰ったら遊びますね、地元にまずそんなに友達いなくて」と答えた。続けて佐藤は「オーディション受かったときに連絡先を消しちゃったから」と告白。すると濱家から「なんでなん」と山内から「なんで消すねん」と総ツッコミを受け、笑いを誘った。
◆かまいたち＆JO1佐藤景瑚の動画に反響
この動画にファンからは「景瑚くんの覚悟すごすぎ」「アイドルに人生かけててかっこいい」「リスクヘッジ偉い」「かまいたちとJO1の絡みかわいい」と反響が寄せられている。（modelpress編集部）
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