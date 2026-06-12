演歌歌手の水森かおり（52）が12日、京セラドームで行われた交流戦・オリックス対阪神戦の試合前、国歌独唱に登場。「1音目の入りが勝負でした。100点です」と美声を響かせた。

03年に阪神対中日戦（甲子園）で始球式に登場したが、独唱は10年の楽天対ロッテ戦（仙台）以来16年ぶり2度目。「国家は個性を出し過ぎてもよくないから」と登場前から緊張の面持ち。「お風呂で練習してきました」と舞台裏を明かした。

23年連続でNHK紅白歌合戦に出場。また、徳島、福岡をのぞく全国45都道府県でご当地ソング173曲を歌い続けている。昨年3月には大阪を舞台にした「大阪恋しずく」をリリース。その縁で今回の大役となった。ドーム球場での歌唱は「反響がダイレクトですごかった」。さらに「大きな拍手をもらえて光栄です」と大喜びだ。

オリックス対阪神戦という関西の2球団の対決には「チケットも完売。注目されている試合で熱気も感じました」と水森。元々、東京出身で巨人ファンだったが「今はプロ野球ファンです」と苦笑いで締めくくった。

大阪市中央区のPR大使など全国28地域の観光大使や地元・北区アンバサダーも務めている水森。今年3月には名古屋のご当地ソング「恋の終わりの名古屋にひとり」をリリースしている。