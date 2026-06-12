Aぇ！groupが12日、都内で映画「おそ松さん 人類クズ化計画！！！！！？」（川村泰祐監督）初日舞台あいさつに登壇した。

人気漫画の実写映画第2弾。クズ＆ニートな6つ子の奮闘を描く物語。Aぇ！groupの4人と、草間リチャード敬太（30）、関西ジュニアの西村拓哉（23）が、主人公の松野家の6人兄弟を演じた。

映画の情報解禁から約1年。初日を迎え、佐野晶哉（24）は「友達が『おそ松見に行くよ』ってラインくれて。平泉成って言うんですけど」と、約ベテラン俳優の平泉成（82）から連絡があったことを明かした。約60歳差の2人だが、映画共演を機に親交を深めており「成さんがラインくれて、『僕も世代でおそ松見てたよ』って。改めて『おそ松さん』の世代の広さを感じて、主演に選んでいただき身が引き締まる思いでした」と背筋を伸ばした。メンバーから「呼び捨てすな！」とツッコまれたが、「メル友なんで」と爽やかに笑った。

作品について、佐野は「新体制のAぇ！group覚悟みたいなもこの映画に詰まっていると思います」と表明し「グループがバカみたいに売れる起爆剤になれるような映画だと思います」と宣言した。