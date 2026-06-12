Aぇ！groupが12日、都内で映画「おそ松さん 人類クズ化計画！！！！！？」（川村泰祐監督）初日舞台あいさつに登壇した。

人気漫画の実写映画第2弾。クズ＆ニートな6つ子の奮闘を描く物語。Aぇ！groupの4人と、草間リチャード敬太（30）、関西ジュニアの西村拓哉（23）が、主人公の松野家の6人兄弟を演じた。

映画の情報解禁から約1年、初日を迎え末澤誠也（31）は「ようやくこの日が来てうれしく思います」、正門良規（29）は「こんなにも待ち遠しい日はなかったです」と感慨に浸った。小島健（26）は「今日という日を待ち望んだ結果が、この刈り上げに詰まっています」と晴れの日にイメチェンを決めて登壇。頭の右側部を指して猛アピール。正門は「そんな撮らんでいい」と制したが、小島は無数のフラッシュを浴びてご満悦だった。

小島は作品について「本当にお待たせしました。そういう意味ではホッとしてる自分もいますがここからまたスタートというか、よりたくさんの方にこの作品を知っていただきたい、そして笑って泣いていただきたい。ぜひたくさん見ていただけるとうれしいです」と呼びかけた。