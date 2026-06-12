木原稔官房長官の12日午後の記者会見で、茂木官房長官秘書官の不倫・不正出張疑惑に関する質問が相次いだ。

【映像】国会で秘書官の不倫について答弁した瞬間（実際の様子）

記者が「長官は午前の衆議院内閣委員会で茂木氏は昨年1人分で予約した出張先のホテルで知人女性と朝まで過ごし、必要な追加料金を支払っていなかったと明らかにしました。一般論として公費を使った出張の際に利用したホテルで、不倫行為に及ぶことというのは認められるものなのか、見解を伺います」と質問。

木原長官は「ご指摘の記事については、経済産業省勤務時の行動について記載されたものであることから、現在、経済産業省において確認を行っている。現在も確認作業中と認識していまして、その中で一部確認が取れたものとして私のところに報告が上がったものを、本日国会で答弁した。一般論としてというご質問でありましたが、当該記事の内容に関する質問であることは明快でありますから、本日国会で申し上げた以外の事柄については、今この時点でお答えするものはございません」と答えた。

「上司たる長官の責任は？」記者の質問に木原長官の回答は

これに対し別の記者が「文芸春秋が、茂木秘書官が（経済産業省時代ではなく）長官の秘書官に就任後、女性とのやり取りをしていた件を報道しました。やり取りについては昨年の12月、午後の2時前のやり取りです。国家公務員法は101条で、国家公務員は国民全体の奉仕者として職務に全力を挙げて集中することを求めていますが、勤務時間内にしかも官邸内でこのようなやり取りをするのは101条違反になるのではないですか。そしてその上司たる長官の責任についてはどうお考えでしょうか」と質問。

木原長官は「私がいま認識をしていますのは当該秘書官のですね、経済産業省時代において行われた行動についての調査ということであり、その点は必要に応じて事実関係等の確認を今行っているところであり、ただいまのご指摘というものは、ちょっとまだ報告を受けておりません。承知をしていないところで」と述べたところで、記者が「同じ記事に書かれたものです。記事は読んでいないんですか？」と口をはさんだが、木原長官は「記事の逐一についてのコメントは差し控えております」とだけ答えた。（ABEMA NEWS）