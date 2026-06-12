THE YELLOW MONKEYがInstagramを更新し、10年前の貴重なライブ映像を相次いで解禁。ファンからの注目を集めている。

【動画】2016年、活動再開となった感動的なツアー初日公演から「プライマル。」を公開

■当時の熱狂が呼び起こされる復活初日に披露された「プライマル。」

THE YELLOW MONKEYは、2026年に奇跡の活動再開から10年という大きな節目を迎えた。ファンクラブ発足10周年を祝したファンクラブツアーを5月から7月にかけて精力的に開催する中、公式Instagramが仕掛けた連続企画が大きな反響を呼んでいる。

“Throwback to 2016”とエモーショナルなタイトルを掲げ、記念すべき第1弾が投稿されたのは5月11日。画面に映し出されたのは、ちょうど10年前の同日である2016年5月11日に東京・国立代々木競技場 第一体育館にて開催された『THE YELLOW MONKEY SUPER JAPAN TOUR 2016』初日のステージだ。再集結を待ちわびていたオーディエンスの大歓声の中、バンドが放ったのはファンにとって特別すぎるナンバー「プライマル。」だ。その鮮烈なパフォーマンス映像は、一瞬で当時の熱狂を呼び起こしている。

SNSには「感激で泣ける」「いつ見ても笑顔になれる」「この場所で聞けたこと一生忘れない」と歓喜の声する声が殺到している。

■長野公演で炸裂した「SPARK」に熱狂の声続々！

興奮冷めやらぬファンをさらに歓喜させたのは、5月30日に投下された第2弾投稿だ。同ツアーより2016年5月29日に長野・ビッグハットで開催された熱狂のステージ映像から披露されたのは、バンドの黄金期を牽引し、今なお絶対的な人気を誇る「SPARK」だ。

このあまりにもタイムレスなカッコよさを誇るパフォーマンスに対して「カッコ良すぎて衝撃だった」「ここからどっぷりハマりました」「間奏で横なるのが好き」と熱狂する声が殺到。

■広島公演の「バラ色の日々」解禁に感動の声が続々

さらにファンを熱くさせているのが、6月12日に公開された待望の第3弾。2016年6月12日に開催された広島・グリーンアリーナ公演のステージで披露された「バラ色の日々」だ。伝説の夜のプレイバックに多くのファンが反応した。

SNSでは「感動が蘇る！」「カッコ良すぎて衝撃」「吉井さんの髪が短い！」「短い髪かっこいい！」「幸せな日々でした」といった声が寄せられている。

現在、日本中を歓喜の渦に巻き込んでいるファンクラブツアーが続行中。熱狂を呼び起こす10年前のライブ映像の連続企画に対し、この先も続くさらなる名曲たちの貴重映像公開を期待せずにはいられない。