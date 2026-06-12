「うそ電話詐欺」…みなさん耳なじみの言葉かもしれませんが、実は、特殊詐欺の対策強化に向け山口県内で11年前から使われてきた呼び名なんです。



しかし、最近はより手口が複雑化、被害件数も危機的状況にあるとしきょう（12日）から全国共通の「特殊詐欺」との呼び名にし対策をより強化していくことになりました。



これは県や県警、県教委や県内各市町などでつくる「やまぐち犯罪のない安全で安心なまちづくり推進協議会」で決まったものです。





（推進協議会 村岡嗣政会長）「うそ電話詐欺、SNS型投資・ロマンス詐欺は17億円と大変な被害。なんとしても減少させなければならない」去年、県内で確認された詐欺被害は過去最大の17億円超えで、ことし5月末時点でも去年の同じ時期を上回る被害が発生しています。協議会などでは、2015年から特殊詐欺を「うそ電話詐欺」と呼び広報を続けましたが被害は増加しその手口も巧妙化・複雑化したことなどを受け「SNS型投資・ロマンス詐欺」も含め全国共通の「特殊詐欺」との呼び名で対策を強化していくことになりました。この協議会は、7年ぶりに対面形式で開かれていてきょうは県民ひとりひとりの防犯意識を強化するため、詐欺被害の状況や、その手口など広報に力を入れていくことなどを確認しています。さてこの「特殊詐欺」…きょうは岩国市在住の書道家が書道パフォーマンスを披露し特殊詐欺撲滅を呼びかけました。書道パフォーマンスを披露したのは岩見屋錦舟さん。漫画「会長 島耕作」の題字も手掛けた書道家です。（いわみやきんしゅう）岩見屋さん、長さ4メートルの和紙に力強く筆を運んでいきますおよそ5分ほどで、書き上げた文字は「特殊詐欺撲滅」。きょうのパフォーマンスは一般にも公開され多くの人が集まりました。（書道家 岩見屋錦舟さん）「警察の力だけではなくて市民・県民・国民を挙げてそういう意識をしっかり持つことじゃないかと」この書は県警本部のロビーに飾られるということです。みなさん、「特殊詐欺」には十分、気を付けてください。