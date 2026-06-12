木原官房長官は自身の秘書官が去年、公費で出張した際、“宿泊したホテルに女性を招き入れた”との一部報道について、「ご指摘の通りだ」と事実関係を認めました。

【写真を見る】木原官房長官「ご指摘の通り」 秘書官が公費出張でホテルに女性を招き入れた事実認める 機密情報の漏洩については「確認中」

中道改革連合 長妻昭 衆院議員

「（官房長官秘書官は）ホテルには内緒で妻ではない女性と一緒に2人で宿泊した。これは事実でしょうか」

木原稔 官房長官

「今、ご指摘の通りでありまして、ホテルで朝まで知人と過ごしたということを聞いております」

きょう、野党が追及したのは、木原官房長官の秘書官に浮上した“不正出張疑惑”です。

月刊誌「文藝春秋」は、木原長官の秘書官を務める男性が去年、経産省の幹部として大阪に出張した際、宿泊したホテルの自室に知人女性を招き入れたと報じました。

この疑惑について、木原長官はきょう、秘書官が女性を5回招き入れ、そのうち2回は宿泊させていたことを認めました。

また、料金1人分で宿泊した2回のうち、追加料金が必要と確認した1回については、この秘書官が“後日、私費で支払い精算は終了した”と説明しました。

中道改革連合 長妻昭 衆院議員

「皇族にご説明した際のやり取りをこの女性に漏らしたという報道がありますが、情報漏洩・情報管理に問題と、これは事実ですか」

木原稔 官房長官

「そうした点も含めて、今、経済産業省と協力して総合的に確認を行っている」

木原長官は、“機密情報の漏洩については確認中”だとした上で、処分については「情報を確認した上で必要性を判断する」と述べるにとどめています。