『news every.』の「ミダシ」が気になるニュース。「『グルメバーガー』横浜に集結 3日間開催…日本一決定戦も」についてお伝えします。

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12日（金）から横浜で開催されるグルメバーガーの祭典。会場では、グルメバーガー日本一を決める試合を生で観戦できます。優勝者は10月、アメリカで開催されるフードスポーツの世界大会に日本代表として出場します。

また、会場では27店舗のグルメバーガーが楽しめます。

守下綾乃（news every.取材班）

「世界一のバーガーをとった店には、長い列ができています」

ひときわ長い行列の先にあるのは、厳選された牛肉で作ったパティに2種類のチーズをのせ、仕上げにトリュフのミストをまとわせた贅沢なグルメバーガー。

ドバイからの出店で、2024年、世界最大級のフードスポーツ大会のハンバーガー部門で優勝した“世界一”のバーガーを再現したものです。

会社員「めっちゃうまい」「あまり食べたことない味」「味付けがすごくしっかりしている」

大学生「こんなにおいしいバーガーがいっぱい来てくれることないので、食べ比べられてうれしいです」

帝国データバンクによりますと、昨年度、国内ハンバーガー店の市場規模は1兆300億円前後で、過去最高となる見通しです。

また、訪日客の増加とともに、日本独自のメニューも増えつつあるといいます。

アメリカ・イギリスにルーツ 来場客

「ずんだのバーガー。（食べるのが）初めてです。めっちゃおいしい。アメリカのバーガーはめっちゃ大きい、（味は）まぁまぁ。日本のは小さいけどおいしい、グッドバランス」

午後は悪天候のためイベント中止になりましたが、13日（土）には再開し、14日（日）まで開催される予定です。