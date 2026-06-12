「グルメバーガー」横浜に集結 3日間開催…日本一決定戦も
『news every.』の「ミダシ」が気になるニュース。「『グルメバーガー』横浜に集結 3日間開催…日本一決定戦も」についてお伝えします。
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12日（金）から横浜で開催されるグルメバーガーの祭典。会場では、グルメバーガー日本一を決める試合を生で観戦できます。優勝者は10月、アメリカで開催されるフードスポーツの世界大会に日本代表として出場します。
また、会場では27店舗のグルメバーガーが楽しめます。
守下綾乃（news every.取材班）
「世界一のバーガーをとった店には、長い列ができています」
ひときわ長い行列の先にあるのは、厳選された牛肉で作ったパティに2種類のチーズをのせ、仕上げにトリュフのミストをまとわせた贅沢なグルメバーガー。
ドバイからの出店で、2024年、世界最大級のフードスポーツ大会のハンバーガー部門で優勝した“世界一”のバーガーを再現したものです。
会社員「めっちゃうまい」「あまり食べたことない味」「味付けがすごくしっかりしている」
大学生「こんなにおいしいバーガーがいっぱい来てくれることないので、食べ比べられてうれしいです」
帝国データバンクによりますと、昨年度、国内ハンバーガー店の市場規模は1兆300億円前後で、過去最高となる見通しです。
また、訪日客の増加とともに、日本独自のメニューも増えつつあるといいます。
アメリカ・イギリスにルーツ 来場客
「ずんだのバーガー。（食べるのが）初めてです。めっちゃおいしい。アメリカのバーガーはめっちゃ大きい、（味は）まぁまぁ。日本のは小さいけどおいしい、グッドバランス」