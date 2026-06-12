参政党とチームみらいは12日、企業・団体献金を全面的に禁止することを盛り込んだ政治資金規正法の改正案を衆議院に共同で提出しました。

政治資金規正法の改正案をめぐっては、3月に中道改革連合と国民民主党が企業・団体献金の受け皿を政党本部と都道府県連に限定し、上限は年間1億円、同じ政治団体への寄付は上限を2000万円とする法案を提出しています。また、今月10日には与党が、政治資金の在り方を議論する有識者会議を国会に設置する法案を提出しています。

新たに提出した法案の意義について、参政党の神谷代表は「ほかの野党が提出している法案にも、抜け道がある」と述べ、チームみらいの高山幹事長は「有識者会議をたてようとか、受け手規制をしようという議論自体はありうるが、それらとは立ち位置が異なる」と述べ、企業団体献金の全面禁止の必要性を強調しました。

政治資金規正法の改正案について議論する場となる衆議院政治改革特別委員会では、15日に与党案と中道・国民案の2案が審議入りする予定となっています。参政・みらいは、今回共同提出した案についても並行審議を求めていく方針です。