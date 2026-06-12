山下大輝が、恒例のイベント＜DAIKING Festa Vol.5＞を2026年11月1日（日）に東京・ニッショーホールで開催することが発表された。

今年アーティスト活動5周年を迎える山下大輝は、2021年にTVアニメ『セブンナイツ レボリューション -英雄の継承者-』エンディング主題歌「Tail」でアーティストデビュー。同年6月に1st EP『hear me?』で自身の新たな表現の扉を開いた。 もともと音楽を学ぶために上京し、その後声優という表現の世界に出会った形だ。

彼が声優として培った表現力と歌への情熱を融合させながら、この5年間で築いてきた唯一無二のアーティスト像を＜DAIKING Festa Vol.5＞でも堪能してほしい。チケットは6月12日(金)18:00よりFC先行にてスタートする。

また、現在渋谷では山下のアーティスト活動5周年を記念したPOP-UP STOREを開催中。6月13日（土）20:00からはストア開催を記念した配信番組がオフィシャルYouTubeにて配信される。

■＜Daiki Yamashita 2026 DAIKING Festa Vol.5＞

2026年11月1日(日)東京・ニッショーホール

[昼公演] 開場13:30 / 開演14:30

[夜公演] 開場17:00 / 開演18:00 ▼チケット

価格：\9,000 (税込)※全席指定

お問い合わせ先：SOGO TOKYO 03-3405-9999 DAIKI YAMASHITA OFFICIAL MEMBER’S CLUB 「DAIKING」抽選先行受付

受付期間：6月12日(金)18:00〜6月30日(火)23:59

URL：https://daiking.yamashitadaiki.com

■＜山下大輝 Artist’s 5th Anniversary POP UP STORE＞

日程：2026年6月5日(金)〜6月14日(日)

営業時間：10:00〜21:00

会場：MAGNET by SHIBUYA109 / 5F JOL Collab Store

■ 「アイたりナい」

2026年2月13日（金）配信スタート

https://a-sketch-inc.lnk.to/aitarinai