12日に開幕したサッカーのワールドカップ。

奥能登の中学生たちが、震災の経験を伝えるため、大会の舞台となるアメリカに出発しました。



12日、のと里山空港では…

ワールドカップの舞台となるアメリカへと旅立ったのは、ボランティア団体に招待された奥能登の中学生たち。

生徒たちは、日本代表の初戦を観戦するほか、現地の人たちに被災した体験や能登の現状を伝える予定です。

■参加する中学生は…：

「こんな大変なことがあったんだよとか…いろいろ伝えたい」



この日、日本代表に町野修斗 選手が追加招集。

名前にちなみ応援団を結成していた輪島市の町野町では。



■まちのラジオ：

「町野公民館の和室で皆さん集まって一緒に応援したいと思いますので」



急遽、地元の公民館で日本代表初戦のパブリックビューイングを実施することになりました。

■まちのラジオ・山下祐介さん：

「我々は町野選手を含め、サッカーの日本代表の皆さんを能登から全力で応援して、一緒にね、勝手に本当に日本代表の皆さんと一緒に戦うつもりで盛り上がっていきたいなと思います」



遠く離れた場所からでもスポーツの力で人の縁がつながります。