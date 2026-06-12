大相撲の秀ノ山部屋が１２日、東京・墨田区の部屋で稽古を行った。２４年１０月の部屋創設から１年半以上が経過。師匠の秀ノ山親方（元大関・琴奨菊）が、ここまでの歩みを振り返った。

秀ノ山部屋は在籍するほとんどが１０代で、中学を卒業後に入門をしてきた力士も多い。稽古は体づくりを目的に、親方が自ら考えた独自のメニューで行われている。秀ノ山親方は「１５歳などの若い力士が多いので、基礎基本をしっかりやって、３年先の稽古ではないが、土台をしっかり作ってからが勝負だなと思います。（稽古のメニューは）いろいろな種目をミックスさせていて、神経を体全部に行き渡らせたいのが意図です。四股を５００回踏むのもいいですが、もっともっと指先の細部まで意識してやることが大事です」と説明した。

稽古では四股を踏む力士に体重移動の仕方などを、身ぶり手ぶりで細かに伝える。一方で、稽古に集中し切れていない力士には厳しいゲキが飛ぶこともあった。「全員を良くしたいので、部屋を立ち上げた時の思いを忘れず、一人一人の子と向き合っています。まだまだ勝負の厳しさや、自分自身への負けない気持ちなどの精神的な部分は伝えたいです。この世界は年齢関係なく、体の大きさも関係ない。自分の心と体を鍛えて、勝ち抜いて番付が上がるところを明確にさせてあげて、早く上に上がれるようにしてあげたいと思っています」と語った。

４５部屋ある相撲部屋の中で最も新しい秀ノ山部屋。今後へ向けては「力士として人として人間力を高めながら、あとは目標を見失わないように、序二段の子から幕下の子までがいますが、入ったからには常に関取を目指してもらいたいっていうところで、そこを教えてあげるのは親方の仕事だと思います。そして番付に限らず、一つ一つ壁をぶち破ってくれる子の成長を見届けたいです。壁があってごまかしても、また壁が出てくるので、自力をつけて突き破らないといけない。自力をつけていく過程をしっかり応援していきたいです」と力強く話した。