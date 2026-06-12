2018年のサッカーW杯ロシア大会「日本―セネガル」戦でゴール裏で観戦中に枠を外して飛んで来たシュートを見事なヘディングで打ち返したことで世界の話題となったお笑いコンビ・カカロニのすがや(菅谷直弘＝35)が12日、自身のインスタグラムを更新し、この日、けがのために代表離脱を発表した主将でMFの遠藤航(33)＝リバプール＝にエールを贈った。



【写真】もう懐かしい…2018年、W杯ロシア大会で「日本ーセネガル」戦を観戦するカカロニ・すがや

サイン入りの遠藤の背番号「6」の代表ユニホームを手にする2ショットを掲載。「航くんの背中を押したかった。一緒に闘いたかった。」と無念の思い。「まだ整理はついてないですがこのユニフォームを持って成田へ向かいます。」と遠藤の魂を背負って、日本代表を応援するために渡米することを明言。「少しでも遠藤選手の心が晴れるように、勝ち上がれ日本!!!」と激励した。なお、遠藤の代わりには、町野修斗(26)＝ボルシアMG＝が招集されることが決まった。



さらに、すがやは「そして来年はしっかり怪我を治して、クラブで暴れてください!!!」と遠藤の復活にも期待を寄せた。



日本代表の初戦はオランダ戦。日本時間15日午前5時にキックオフとなる。すがやは自身のX(旧ツイッター)でW杯観戦のために渡米したことも明かした。成田空港での出発前の画像を掲載。「いくぜ!!アメリカ!!!井口さんもいた!!!!芸人仲間でＷ杯を楽しめるの嬉しい!!!」とコメントし、相方の栗谷(36)、ウエストランド・井口浩之(43)との3ショットを掲載した。



（よろず～ニュース編集部）