宇宙航空研究開発機構（ＪＡＸＡ）は１２日、日本の主力ロケット「Ｈ３」６号機の打ち上げに成功した。

ロケットは予定の軌道に投入され、国内外の大学や企業が開発した６基の超小型衛星も正常に分離した。Ｈ３の打ち上げは昨年１２月に失敗した８号機以来、半年ぶり。日本は人工衛星などを自力で宇宙に送る手段がない状況から脱した。

６号機は１２日午前９時５３分、鹿児島県の種子島宇宙センターから打ち上げられた。第１段エンジンの分離や第２段エンジンの点火も予定通り終え、打ち上げから３０分後までに搭載した全ての衛星を分離した。

Ｈ３は、成功率９８％を誇ったＨ２Ａの後継機としてＪＡＸＡと三菱重工業が共同開発。今回の打ち上げで、Ｈ３の成功率は８機中６機の７５％となった。

ＪＡＸＡの山川宏理事長は記者会見で「日本の宇宙輸送システムが高い信頼性と国際競争力を発揮できるよう、気を引き締めて取り組んでいく」と語った。

Ｈ３は昨年１２月に打ち上げた８号機で、第２段エンジンの燃焼が予定より早く停止し、失敗した。その後の調査で衛星を載せる台座の接着部に剥離（はくり）が生じ、強度不足で台座が破損していたことが判明。同じ方法で製造された台座を補修し、半年という異例の早さで打ち上げ再開にこぎ着けた。

６号機は液体燃料を使う主エンジン３基で飛行し、固体燃料の補助ロケットブースターがない「３０形態」と呼ばれる低コストタイプで、この日が初飛行の試験機だった。

Ｈ３には主エンジン２基とブースター２本の「２２形態」、これにブースター２本を追加した「２４形態」があり、今回の成功で全形態がそろった。世界的にロケット需要は急増しており、大型から小型の衛星まで幅広く対応して受注につなげる。