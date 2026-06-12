関東各地に「ゲリラ雷雨」　住宅街で“ひょう”の雨　都内で冠水被害も　駅乗り換え客を襲う横殴りの雨風

関東では各地でゲリラ雷雨が発生。都内で冠水被害も出ました。

このあとの帰宅の時間帯も警戒が必要です。

横殴りの雨のように見えますが、降っているのはひょう。

12日午後0時半過ぎ埼玉・飯能市では天気が急変。

激しいひょうが降り出しました。

アスファルトをたたき付けるひょうで道路が冠水。

白い粒が濁流のように流れ出し、車が通るたびに大きな水しぶきが上がります。

また、歩道はひょう交じりの雨水があふれ出します。

道路がひょうで川のようになった場所もありました。

別のカメラには辺り一面にひょうが積もり真っ白となった場所も。

住宅街では、ひょうに加え強い風も吹き荒れ、落ち葉が舞う様子も。

ひょうによる車への被害が心配されるほどの激しさです。

飯能市では撮影者の人さし指がすっぽり入るほど積もり、その深さは3cmほどだったといいます。

川口市では雨が強風にあおられ、画面の左から右に吹きつける様子が確認できます。

ゲリラ雷雨は東京都内でも発生しました。

大きな高架下で見られたのが雨宿りする人たちです。

幼稚園のバス乗り場は屋根がないため、避難したということです。

1時間に80mm以上の雨をもたらす雨雲が湧き始めた、午後1時前の東京都内。

その後、一番強い表示の紫色のエリアが横断し、都内各地に局地的な大雨をもたらしました。

正午過ぎの東京・国立市、東京都内にも雨が降り出してきました。

この時は、傘がなくても多少ぬれる程度の雨でしたが、午後1時ごろになると状況は一変。

視界が白くぼんやりするほどの激しい雨が降り出しました。

2人で1つの傘をさす人たちはズボンがびしょぬれ。

ビニール袋をかぶり雨対策する男性も。

横殴りの雨がアスファルトの上を波打つように降り、駅には雨宿りする多くの人がいました。

青梅市では午後1時前にひょうが降りだしました。

庭のウッドデッキにもひょうが入り込むほどの激しさです。

突然の雨に傘を持たない女性は、手で雨を防ぎながら足早にコンビニに避難。

至る所で走って雨から逃れる様子が目につきました。

自転車に乗る男性はびしょぬれで踏切が開くのを待っていました。

関東に直撃したゲリラ雷雨。

1時間に80mm以上の局地的な大雨をもたらす雨雲で、冠水や浸水など大きな被害が相次ぎました。

ひょう交じりの大粒の雨が降りしきる埼玉・飯能市。

建物のベランダに吹き込むひょうや雨に、撮影者が驚きの声を上げていました。

神奈川県にもゲリラ雷雨が直撃しています。

午後2時前のJR横浜駅では横殴りの雨がホーム上にまで吹き込み、小走りで電車を乗り降りする利用客の様子が見られました。

各地で冠水被害も出ています。

東京・練馬区では茶色い泥水が道路に流れ出し、埼玉・八潮市では道路が冠水しゆっくりと走る車や危険を感じ、引き返す様子が見られました。

八潮市内にある建設会社の防犯カメラ映像。

午後1時過ぎに雨が降り出すと、目の前の道路に水がたまり冠水してしまいました。

雨が降り出してからわずか30分ほどで冠水。

午後2時前の東京・西東京市では、交差点付近で大規模な冠水被害が起きていました。

車のフロントバンパーの上まで水位が上がっていて、非常に危険な状況となっていることが見て取れます。

関東を直撃したゲリラ雷雨。

道路の冠水や交通障害など、このあとの帰宅時間帯にも注意が必要です。