山形県内、きょうは遊佐町や金山町、山形市でクマが目撃されました。

【写真を見る】【現場動画】小学校からわずか200メートルの場所でクマ目撃 近くには足跡らしきものも見つかる（山形市）

山形市の目撃現場は学校からおよそ２００メートルの場所で、取材を進めると現場付近では動物のものとみられる足跡もありました。

西村雛妃アナウンサー「こちらの小学校から約２００メートル離れた、さほど距離はないあちらの雑木林の付近でクマが目撃されました。山の斜面を上に上がっていったということです」

山形市によりますと、きょう午前７時４５分ごろ山形市村木沢でクマが目撃されました。クマは体長およそ１メートルの１頭で、雑木林の方に向かっていったということです。

現場は村木沢小学校から西へおよそ２００メートルの距離でした。

現場の取材を進めると、道路には動物のものとみられる足跡もありました。

市によりますと、今のところ人や物への被害は確認されていないということですが、小学校では下校時、保護者が迎えに来るなどの対応がとられたということです。