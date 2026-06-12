負傷交代も2戦連発13号…大谷翔平のバットが「火を噴いている」“驚異のV字回復”に米記者が注目

まざまざとパワーを見せつけた大谷。負傷には心配の声が挙がっている(C)Getty Images

現地時間6月11日、ドジャースの大谷翔平は、敵地パイレーツ戦に「1番・指名打者」で先発出場し、2試合連続の13号ソロを含む2打数2安打1打点、2四球と躍動。「左膝の炎症」で7回に途中交代したが、最近の好調ぶりには、米記者も熱い視線を注いでいる。

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3回1死の第2打席では、パイレーツの先発右腕ミッチ・ケラーと対峙し、フルカウントから投じられた低めの6球目スイーパーを強振。体勢を崩されながらも右翼席に突き刺さる打球速度107.7マイル（約173.3キロ）、飛距離391フィート（約119メートル）、打球角度21度の先制弾となった。

これを受け、米誌『Sports Illustrated』のノア・カムラス記者は、Xを更新。「バットが火を噴いている」と書き始め、「昨日の9回に本塁打を放ち、今日も打った。直近5試合で3本目だ。OPSは.958（試合終了時点で.964）に上昇し、今季の本塁打数は13」と反応している。