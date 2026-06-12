16日のアユ漁解禁を前に、金沢市の浅野川では12日、生育具合や遡上の状況を確認するため、試し釣りが行われました。

金沢市を流れる浅野川は犀川や森下川と並んでアユの釣り場として知られ、毎年、漁の解禁後は県内外から多くの釣り人が訪れます。

12日の試し釣りでは、川を管轄する金沢漁業協同組合の組合員9人が、アユの縄張り意識を利用して仕掛けた友釣りや毛針を使ってアユを釣り上げ、生育具合や遡上の状況を確認しました。

水温低く、1時間の試し釣りでは例年の3分の1ほどの30匹に留まる

試し釣りが行われた12日、午前は水温が低かったこともあり、1時間で釣れたアユは、例年の3分の1ほどの30匹に留まりましたが、餌となる藻は順調に生育していて、大きいもので20センチ以上と塩焼きに適したアユが釣れたということです。

金沢漁業協同組合・代表理事組合長八田伸一さん「順調に生育していると思う。きょうは釣れなかった。16日からはたくさん釣れると思いますのでみなさん期待して釣ってほしいと思う」

金沢漁業協同組合では、4月末から今月上旬にかけ合わせて30万匹の稚魚を放流し、資源管理に努めてきました。アユ漁は16日に解禁されます。