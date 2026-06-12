◇プロ野球セ・パ交流戦 日本ハム-中日(12日、エスコンフィールドHOKKAIDO)

日本ハムはこの日、レイエス選手やカストロ選手、ラオ投手の母国であるドミニカ共和国の魅力を届けるドミニカ共和国DAYを開催。試合前には、両チームのドミニカ共和国出身の選手による陽気なファーストピッチが行われました。

ファーストピッチの前には駐日ドミニカ共和国大使のエドワード・アニバル・ペレス・レジェスさんが挨拶の言葉を述べ、いざピッチャーマウンドへ。そしてバッターには日本ハムのレイエス選手、キャッチャーにはカストロ選手、審判は中日のサノー選手が務めました。

レイエス選手らは満面の笑みで打席に向かうと、マウンドにいるペレスさんとも大きな声で言葉をかわします。

ペレスさんも3選手が打席に集まった光景をみると、指をさして笑い声をあげながらとても楽しげな様子を見せます。

そしてペレスさんがストライクボールを投げると、レイエス選手も空振り。その後も記念撮影をするなど終始、陽気な雰囲気で楽しむ姿がありました。