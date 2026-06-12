ニューストップ > スポーツニュース > 野球ニュース > 阪神 まさか…村上頌樹がプロ初の2者連続被弾で先制許す 前カード… 阪神 まさか…村上頌樹がプロ初の2者連続被弾で先制許す 前カードでは投手陣が計10被弾の“一発病” 阪神 まさか…村上頌樹がプロ初の2者連続被弾で先制許す 前カードでは投手陣が計10被弾の“一発病” 2026年6月12日 18時16分 スポニチアネックス リンクをコピーする みんなの感想は？ 写真拡大 ◇交流戦 阪神―オリックス（2026年6月12日 京セラドーム） 阪神の村上頌樹投手（27）が初回にまさかの2被弾で先制を許した。 初回、1死から西川に右翼スタンド上段に飛び込む先制ソロを浴びると、続く紅林にも左翼席に放り込まれる2者連続アーチを被弾した。 阪神は前カードのソフトバンク3連戦で投手陣が計10被弾。エースの村上も“一発病”に泣いた。 リンクをコピーする みんなの感想は？ 外部サイト 【社会人野球】パナソニック「休部前最後の都市対抗」逃す…「東京ドームで…」重圧に屈した予選2戦2敗 K-1元3階級世界王者・武尊が始球式 チャンピオンベルトを肩にかけ剛速球披露 妻・川口葵も登場 ドジャース山本由伸 次回登板は14日ホワイトソックス戦 自身4連勝での7勝目を狙う ドジャース佐々木朗希 次回登板は13日敵地ホワイトソックス戦 村上宗隆との対決は持ち越し 4勝目狙う