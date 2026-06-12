◇交流戦 阪神―オリックス（2026年6月12日 京セラドーム）

阪神の村上頌樹投手（27）が初回にまさかの2被弾で先制を許した。

初回、1死から西川に右翼スタンド上段に飛び込む先制ソロを浴びると、続く紅林にも左翼席に放り込まれる2者連続アーチを被弾した。

阪神は前カードのソフトバンク3連戦で投手陣が計10被弾。エースの村上も“一発病”に泣いた。