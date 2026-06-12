◇第97回都市対抗野球2次予選近畿地区第4代表トーナメント2回戦 パナソニック1―4ミキハウス（2026年6月12日 大阪シティ信用金庫スタジアム）

社会人野球の都市対抗野球は12日、近畿地区第4代表トーナメント2回戦が行われ、今シーズン限りで休部するパナソニックがミキハウスに1―4で敗れ、2年ぶりの予選敗退が決まった。

想像以上の重圧が選手たちを襲った。1―4で敗れた初戦のニチダイ戦に続き、打線が3安打1得点と振るわなかった。

流れを変えるべく、1―4の7回からはプロ注目右腕の柿本晟弥が救援。「気持ちで抑えることだけを考え、がむしゃらに投げました」と力強く腕を振り2回無失点に抑えるも、逆転を呼ぶことはできなかった。

57度の本戦出場を誇り、元阪急の福本豊氏ら数々の名選手を輩出してきた名門。昨年12月に休部が決まった中、プロ注目右腕の柿本らを擁して最後の一年に向けて準備を進めてきた。しかし、悲願の東京ドーム切符をつかむことはできなかった。

井上貴晴監督は「今年は都市対抗の本戦に出場することを第1目標としてスタートした。選手たちは、最後まで諦めない姿を体現してくれました。最後、選手たちに東京ドームで試合をさせてあげたかった」と言葉を絞り出した。

休部前最後の二大大会出場は、今秋の日本選手権に最後の望みをかけることになる。