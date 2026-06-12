転職した友人いわく「サインオンボーナスの交渉をしたら“100万”もらえた」と喜んでいました。日本の企業でも“通例”になりつつあるのでしょうか…？

サインオンボーナスは入社時にもらえる一時金

サインオンボーナスとは、企業が転職者に支給する入社時の一時金です。「入社祝い金」や「入社支度金」と呼ばれることもあります。

特に、外資系企業やIT業界、専門職の採用などで見られる制度です。企業がどうしても採用したい人材に対して、入社を決めてもらうために支給するケースがあります。また、前職の賞与を受け取る前に退職する人に対して、その分を補う目的で支払われることもあります。

そのため、「入社するだけで100万円」と聞くと驚くかもしれませんが、企業が人材確保のために実施する採用施策なので、制度そのものが怪しいわけではありません。



企業がサインオンボーナスを支払う背景

企業がサインオンボーナスを支払う主な理由は、必要な人材を早く採用したいからです。

採用には、求人広告費や人材紹介会社への手数料など、多くの費用がかかります。経験者や専門スキルを持つ人材は採用競争が激しく、他社に取られないように特別な条件を提示することがあります。

企業にとってサインオンボーナスは追加コストになりますが、即戦力となる人材を確保できれば、採用競争において有効な投資と考えられています。

また、地方勤務や人手不足の職場では、応募者を増やす目的でサインオンボーナスを出すこともあります。つまり、企業側にも明確な採用目的があって支給されています。



返還条件や税金には注意が必要

サインオンボーナスを受け取るときに特に確認したいのが、返還条件や支給条件です。

サインオンボーナスには、一定期間内の退職時に返還を求める条項が設けられているケースがあります。

ただし、こうした返還条項がそのまま有効になるとは限らず、実際には労働基準法との関係で無効と判断される場合もあります。

加えて、サインオンボーナスには支給条件が設けられている場合があります。例えば、「入社後6ヶ月継続して勤務した場合に支給する」といった内容です。

そのため、契約内容や支給目的を事前によく確認することが大切です。わからない点があれば、人事担当者に質問しておくと安心です。

また、サインオンボーナスは基本的に給与として扱われます。そのため、所得税や住民税、社会保険料の対象になります。100万円と聞いても、手取り額はそれより少なくなる点に注意しましょう。



サインオンボーナスだけで転職を決めず条件を確認しよう

サインオンボーナスは、怪しい制度ではありません。企業が人材を確保するために支給する正式な採用条件の一つです。

ただし、金額だけを見て転職を決めるのはおすすめできません。仕事内容や給与、勤務時間、職場環境が合わなければ、長く働くことは難しくなります。

もし早期退職になった場合、返還条項に基づいて返還を求められるケースもあります。サインオンボーナスを提示されたときは、支給時期、税金、返還条件を確認したうえで判断しましょう。

一時的な金額に惑わされず、長く安心して働ける職場かどうかを見極めることが、後悔しない転職につながります。

執筆者：FINANCIAL FIELD編集部

ファイナンシャルプランナー