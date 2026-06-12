年収500万円の会社員です。不動産投資に興味がありますが、貯金200万円でローンを組んで始めても問題ないのでしょうか？

年収500万円・貯金200万円でも不動産投資は始められる？

年収500万円、貯金200万円でも不動産投資を始められる可能性はあります。不動産投資では、自宅購入時の住宅ローンとは異なる「不動産投資ローン」を利用することが一般的です。金融機関は年収や勤務先、勤続年数、借入状況、自己資金などを総合的に審査します。

一般的に、上場企業勤務や公務員など安定した収入がある場合は、比較的融資を受けやすい傾向があります。自己資金を抑えて始められるケースもありますが、貯金200万円で融資を受けられるかは、物件価格や借入額、本人の収入・借入状況、金融機関の審査基準によって異なります。

ただし、「融資を受けられる」と「安心して投資できる」は別の話です。例えば、頭金や諸費用で貯金の大半を使ってしまうと、購入後に急な修繕費が発生した際に対応できなくなる恐れがあります。不動産投資では物件価格だけでなく、仲介手数料や登記費用、不動産取得税などの諸費用も発生するため、手元資金に余裕を残しておくことが重要です。



ローンを組んで不動産投資を始めるリスクとは

不動産投資の大きな特徴は、ローンを利用して大きな金額の資産を購入できることです。これはメリットでもありますが、同時にリスクにもなります。最も代表的なのが空室リスクです。

例えば、毎月の家賃収入でローン返済を行う計画だったとしても、入居者が退去して空室期間が続けば、家賃収入は得られません。その間もローン返済は続くため、自分の給与から補填する必要があります。

また、建物や設備は時間とともに老朽化します。給湯器やエアコンの交換、外壁修繕などで数十万円単位の費用が発生することもあります。

さらに、金利上昇リスクにも注意が必要です。変動金利で借り入れを行っている場合、将来的に金利が上昇すると返済額が増える可能性があります。不動産投資は「家賃収入が入るから安心」と考えられがちですが、実際にはさまざまな支出やリスクを考慮しなければなりません。



不動産投資を始める前に確認したいポイント

不動産投資を検討する際は、まず家計の状況を整理しましょう。生活費や住宅ローン、自動車ローンなどの支出を確認し、毎月どの程度の余裕資金があるのか把握することが大切です。

また、購入予定の物件についても慎重に調べる必要があります。例えば、人口が減少している地域では将来的に入居者が見つかりにくくなる可能性があります。一方で、駅に近いエリアや需要が安定している地域は比較的空室リスクを抑えやすいと考えられます。

さらに、不動産会社が提示する収支シミュレーションをそのまま信じるのではなく、空室期間や修繕費を見込んだうえで収益を計算することも重要です。「満室経営が続く」という前提で判断すると、実際の運用開始後に資金繰りが苦しくなる可能性があります。

そのため、最悪のケースも想定しながら資金計画を立てることが大切です。



焦って購入せず資金計画を立てることが大切

年収500万円、貯金200万円でも不動産投資を始められる可能性はあります。しかし、それだけで「今すぐ始めるべき」とは限りません。不動産投資は長期間にわたって運用する投資です。ローンを組めるかどうかだけではなく、空室や修繕費が発生しても対応できる資金的な余裕があるかを確認する必要があります。

また、貯金200万円のうち大部分を頭金や諸費用に使ってしまうと、予想外の出費に対応しにくくなります。投資開始後の安心感を考えると、一定の生活防衛資金を確保しておくことも重要です。

不動産投資はうまく活用すれば将来の資産形成につながる可能性があります。しかし、焦って物件を購入するよりも、まずは収支シミュレーションや融資条件を十分に確認し、自分に合った投資計画を立てることが成功への近道といえるでしょう。

執筆者：FINANCIAL FIELD編集部

ファイナンシャルプランナー