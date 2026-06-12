フリーの森千晴アナが１２日までに自身のＳＮＳを更新。動物愛護センターを訪れた様子を公開した。

森アナは「京都動物愛護センターと、野犬を捕獲・譲渡を行う団体を取材したときの記録を」と書き始め、「子猫にミルクをあげるお手伝いもさせて頂きました 繊細な作業で、子猫がミルクを拒んだとしても死なせないために飲んでもらう。施設の方の責任と大変さを間近で見ることができました。」とつづり子猫にミルクをあげる写真をアップした。

また「野犬保護団体では、野犬って怖い？というイメージが変わりました ほぼ人生初・元野犬と触れ合ったこの日。野犬の性質上、上下関係も集団心理もきっちり認識していて、誇り高き性格。その性格を理解して適切な順序や距離感で接していけば、心を開いてくれます。優しく仲間思いで、賢い子たちなのです！野犬は人間が嫌いなのかな？という野犬の間違った認識が変わっていくと良いなと思います。」とつづり野犬と触れ合う様子などを投稿した。

この投稿には「熱心に興味深く覗いてる千晴さんの目を見れば、、改めて優しさ以上の思いの強さが、伝わってきます、勿論（もちろん）千晴さんの素敵な笑顔にも、やっぱりめちゃ可愛くて超綺麗」「母性が溢（あふ）れてるー可愛い」「全部可愛すぎて逆に胸が苦しくなる」「立派な活動ですね」「みな幸せに過ごせたらいいですね」などのコメントが寄せられている。