【カンザスシティー（米ミズーリ州）１１日＝岡島智哉】オランダ代表に“ピリピリムード”が漂ってきた。ベースキャンプ地のカンザスシティーで１１日、冒頭１５分を報道陣に公開するトレーニングを実施したが、守護神のＧＫファンブルッヘン（ブライトン）は２日連続でピッチに姿を見せなかった。

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ＧＫ陣は報道陣の目を避けるように、取材エリアから遠く離れたサブグラウンドで、ひっそりと調整を行った。

８日の親善試合で腰付近を痛めて途中交代した守護神について、１０日の会見でクーマン監督は「日本戦？出場できるよ。もっとひどいケガになる可能性もあったんだ」と不敵に笑っていたが、試合３日前となったこの日の練習にも参加できなかった。指揮官の発言とは裏腹に、日本戦の出場は不透明な状況となっている。

また、１０日には指揮官とＤＦファンダイクの記者会見が設定されたが、この日の練習後の取材対応は行われず。１１日のトレーニングは報道陣シャットアウトの完全非公開での実施となることが決定。日本との初戦へ向け、張り詰めた空気がオレンジ軍団を覆っている。（岡島 智哉）