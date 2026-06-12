阪神８Ｒの３歳上１勝クラス（牝馬限定、芝１６００メートル＝１５頭立て）には、今後の飛躍を目指す３歳馬に好素材がそろった。

なかでも注目はアイニードユー（牝３歳、栗東・吉村圭司厩舎、父ファインニードル）。エルフィンＳ３着、報知杯ＦＲ３着、桜花賞４着に好走した実力馬。年明け４走目と強行軍だった前走後はレース間隔を空けて、リフレッシュ。ここから再始動で、引き続き川田将雅騎手とのコンビを組み、Ｇ１で好走した舞台で２勝目を狙う。

グランドオーパス（牝３歳、栗東・橋口慎介厩舎、父キズナ）も素質では引けを取らない。チューリップ賞で０秒１差の４着。３着アランカール（桜花賞５着）に鼻差及ばず桜花賞切符を逃した。前走の君子蘭賞は２着に終わっただけに、ここは負けられない一戦だ。

前記したアイニードユーにエルフィンＳで２着と先着したベルサンローラン（牝３歳、栗東・清水久詞厩舎、父キタサンブラック）。昨年８月のデビュー戦の差し切りが鮮やかだったポペット（牝３歳、栗東・高橋康之厩舎、父サトノクラウン）は、２キロ減の永島まなみ騎手＝栗東・高橋康之厩舎＝との初コンビで自慢の末脚に磨きがかかれば一発があっても驚けない。