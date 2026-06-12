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アニメ「日本三国」が、Prime Videoで4月に配信開始した新作アニメシリーズで視聴者数No.1を記録。Prime Videoの非英語圏TVシリーズ視聴数TOP10ランキングにも2週連続でランクインした。

同作は松木いっかによる同名コミックスが原作。アニメ制作はスタジオカフカで、Amazon MGMスタジオが共同製作として参画。Prime Videoで毎週日曜21時より新エピソードを世界最速配信している。

舞台は核大戦、天災、悪政などから革命が起こり、文明が崩壊した近未来の日本。国は三つに分かれ、覇権を争う三国時代に突入した中で、しがない地方役人だった三角青輝は「日本再統一」を目指し、豊富な知識と長けた弁舌でのし上がっていくSF戦国エンターテインメント。

三角青輝役 小野賢章 コメント

アニメ「日本三國」を多くの皆さまにご覧いただき、嬉しい結果をいただけたことを光栄に思います。

魂震える彼らの生き様が、引き続き皆様の心に残っていってくれたら幸いです。

これからも演じていけることを心から願っています。