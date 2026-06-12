ハリー・ポッターの世界観に夢中♡ウンナナクールの新作コラボルームウェア＆インナー

“女の子の人生を応援する”をブランドパーパスに掲げるウンナナクールから、「ハリー・ポッター」とのコラボレーション第3弾が登場しました。今回は『ハリー・ポッターとアズカバンの囚人』の世界観をテーマに、ホグワーツ四寮のエンブレムやホグズミードの人気菓子店「ハニーデュークス」、忍びの地図などをモチーフにした特別なコレクションを展開。ファン心をくすぐるデザインと、毎日を快適に過ごせるアイテムが揃っています♡

ホグワーツ四寮を表現したインナーシリーズ

注目は、グリフィンドール、スリザリン、レイブンクロー、ハッフルパフの四寮をモチーフにしたデザインです。

《364ブラ シンプル》



価格：4,950円（税込）

サイズ：S／M／L／LL（カラー：RE／GR／BU／YE）

《ショーツ》



価格：2,420円（税込）

サイズ：M／L（カラー：RE／GR／BU／YE）

四寮それぞれのエンブレムをラメ糸のアップリケで表現し、重厚感のある仕上がりに。ボーダーデザインを組み合わせることで、普段使いしやすいクールな印象を演出しています。

フォーティーセブンのTシャツ新作登場！MLB球団を描いたヴィンテージ風デザインに注目

ハニーデュークスをイメージした癒しのルームアイテム

《ナイトアップブラ》



価格：3,960円（税込）

サイズ：M／L／LL／3L

《ショーツ》



価格：2,310円（税込）

サイズ：M／L

《ハラマキ付きショーツ》



価格：2,750円（税込）

サイズ：M／L

《カップ付きキャミソール》



価格：3,300円（税込）

サイズ：M／L

《ハラマキ付きレギンス》



価格：3,080円（税込）

サイズ：M／L

《ハラマキ》



価格：2,530円（税込）

サイズ：M

《メンズボクサーパンツ》

価格：2,530円（税込）

サイズ：M／L

カラー（すべて共通）：RE／PI／ME／SX

『ハリー・ポッターとアズカバンの囚人』に登場するホグズミードの人気菓子店「ハニーデュークス」をテーマにしたシリーズもラインアップ。

RE・PIカラーは、線画タッチで描かれたハニーデュークスのお店やお菓子柄に、バーティー・ボッツの百味ビーンズ柄を組み合わせたキュートなデザイン。

ME・SXカラーは、お菓子柄に「HONEYDUKES」のロゴを加えたストライプ柄で、遊び心たっぷりの仕上がりです。

忍びの地図モチーフのパジャマも登場

《半袖開襟パジャマ》



価格：11,000円（税込）

サイズ：M／L（カラー：SX／BE）

おうち時間をより楽しくしてくれるパジャマも見逃せません。SXカラーは胸元に「Mischief managed＝いたずら完了！」の刺繍と足跡モチーフをあしらったデザイン。

BEカラーは落ち着いた色味をベースに、忍びの地図を大胆にプリント。まるでホグワーツの廊下を探検しているような気分を味わえます。

ハリー・ポッターの世界を毎日の暮らしに

ウンナナクールとハリー・ポッターのコラボ第3弾は、作品の魅力を日常に取り入れられる特別なコレクション。

四寮デザインのインナーからハニーデュークス柄のルームウェア、忍びの地図をモチーフにしたパジャマまで、ファンにはたまらないラインアップが揃いました。

着るたびに物語のワンシーンを思い出せるアイテムで、毎日の時間をもっと楽しく彩ってみてはいかがでしょうか♪