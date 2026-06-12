なにわ男子・藤原丈一郎＆高橋恭平『ポケどこ』初登場 ポケモンと一緒に運動会？対決
なにわ男子・藤原丈一郎、高橋恭平が、14日＆21日放送のポケモンの情報バラエティー番組『ポケモンとどこいく！？』（テレ東系 毎週日曜 午前7時30分）に初出演することが発表された。
【写真】ポケモンと運動会するなにわ男子・藤原丈一郎＆高橋恭平
14日、21日のポケどこでは、2週連続でポケモン30周年特別企画「出会いの数だけポケだちカップ」の様子をOA。ポケモンと同じ年に産まれたなにわ男子・藤原と、色違いのポケモンだけでバトルするほどポケモン大好きな高橋をゲストに、『ポケットモンスター 赤・緑』にちなんで、赤チーム・緑チームの2チームで対抗。くさタイプ・ほのおタイプ・みずタイプをモチーフにした3つの競技に挑み、旅立ちのパートナーとなる27匹のポケモンたちも応援にかけつける。
14日OAでは、みずタイプをモチーフにした、第1競技「バブルこうせん背面PK」の様子をお届け。両チームの白熱した勝負に、なにわ男子・高橋＆松丸亮吾のまさかのプレーも。
21日OAでは、このはのような巨大ラケットで風船を打ち合う「このはでラリー！」や、チーム全員参加の大玉転がし「ひのこ転がし！ポケだち全員リレー」で勝負。藤原＆アチャモ VS 高橋＆ホゲータのなにわ男子アンカー対決が見どころで、果たして勝つのはどちらのチームか…期待が高まる。
【写真】ポケモンと運動会するなにわ男子・藤原丈一郎＆高橋恭平
14日、21日のポケどこでは、2週連続でポケモン30周年特別企画「出会いの数だけポケだちカップ」の様子をOA。ポケモンと同じ年に産まれたなにわ男子・藤原と、色違いのポケモンだけでバトルするほどポケモン大好きな高橋をゲストに、『ポケットモンスター 赤・緑』にちなんで、赤チーム・緑チームの2チームで対抗。くさタイプ・ほのおタイプ・みずタイプをモチーフにした3つの競技に挑み、旅立ちのパートナーとなる27匹のポケモンたちも応援にかけつける。
21日OAでは、このはのような巨大ラケットで風船を打ち合う「このはでラリー！」や、チーム全員参加の大玉転がし「ひのこ転がし！ポケだち全員リレー」で勝負。藤原＆アチャモ VS 高橋＆ホゲータのなにわ男子アンカー対決が見どころで、果たして勝つのはどちらのチームか…期待が高まる。