◇男子下部ACNツアー LANDIC CHALLENGE13最終日（2026年6月12日 福岡県糸島市 芥屋ゴルフ倶楽部＝7293ヤード、パー72 優勝賞金324万円）

米国育ちでカリフォルニア大バークレー校出身の伴翔太郎（32）が通算11アンダーで同ツアー初優勝を決めた。2日目に首位に並んだ伴は最終日も6バーディー、3ボギーの3アンダー、69とスコアを伸ばし、後続に2打差をつけて逃げ切った。

「トップでスタートして少し緊張したが集中もしていた。今日はショットがよく、バンカーからもうまくプレーできた。初優勝できてうれしいし、ホッとしている」と話した。

高校でゴルフを始め大学時代にカリフォルニア州アマのタイトルも握った伴は2018年に日本ツアーのQTに初挑戦。その後は台湾を拠点に、台湾、中国、アジア下部ツアーでプレーし、昨年は国内ACNツアー8試合に出場して30位がベストだった。今季は5月の太平洋クラブチャレンジで自己最高の3位に入って自信を深め今大会で初Vをもぎ取った。

この優勝で8月のレギュラーツアー「Sansan KBCオーガスタ」の出場権を獲得。「今大会も高麗グリーンのコンディションはよかったが、もっと高速になってスリリングな展開になりそうで、とても楽しみにしている」と目を輝かせた。

ACNツアーは“福岡連戦”として、次戦も福岡が会場の「i Golf Shaper Challenge in 筑紫ケ丘」（6月17〜19日、那珂川市・筑紫ケ丘ゴルフクラブ）が開催される。

（最終日上位成績）

―10（1）伴 翔太郎 206（69・68・69）

―8（2）和泉健太郎 208

―7（3）田中 雄貴 209

―6（4）照屋佑唯智、大嶋 宝、大嶋 港、森下 響 210

―5（8）大内 智文、湯原 光 211

―4（10）皆本 祐介、服部 雅也、田崎 春樹、藤島 征次 212