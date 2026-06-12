【3年後 再取材】ベビーカーに豚を乗せて飲む女性…西荻窪の豪邸から福岡に移住したワケ：家、ついて行ってイイですか？
6月7日（日）に放送した「家、ついて行ってイイですか？」（毎週日曜夜8時50分）では、広島市で出会ったみなさん（30代）の家について行きました。
【動画】ベビーカーに豚を乗せて飲む女性…西荻窪の豪邸から福岡に移住したワケ＆北千住の路上でおじさん同士バトル！？
広島駅付近にある居酒屋で、ベビーカーに豚2匹を乗せて飲んでいる女性を発見！
東京から来たそうで、「家、ついて行ってイイですか？」と聞くと、笑顔でOK。
日を改めて、東京のお家にうかがうことに！
後日、西荻窪駅で待ち合わせると、みなさんは、2匹の豚とチワワのリリー（12）を連れて登場！ 仕事を聞くと、「介護や不動産やいろいろ…。父が社長で、手伝いをしています」とのこと。
今のお家には2020年から住んでいるそうで、みなさんは「ある日突然、父に『いい物件がある。お前の名前で契約したから、いついつから住め』と言われて…」と明かします。
お家に到着！ 豚も自分の家だと理解しているようで、みなさんの後をスタスタとついていきます。
広々したお家は、なんと2階建ての7LDK！ リビングは20帖も。
プア（マイクロブタ3歳）の名前の由来はディズニー映画。そして、レチョン（ミニブタ4歳）の名前の由来は、「フィリピンに遊びに行った時、レチョンという豚の丸焼きを見て…」と、みなさん。
リビングで愛用しているレチョンのクッションも見せてくれました（笑）。
冷蔵庫の中には、お酒と豚の餌がぎっしり！ 餌やりは、床に野菜やフルーツをばら撒くワイルドなスタイルで、豚の低血糖防止のため、食事回数は多め。
また、豚のストレスが溜まってイライラしないように、日頃から外出するようにしています。
スマホの写真フォルダには、なんと6万枚以上の豚の写真が！ 「ちょっとの角度で違う」と、飼い主にしか分からないこだわりを語るみなさん。
動物が大好きなみなさんですが、お父さんが犬アレルギーになってしまったため、豚を飼い始めたそう。「一緒に散歩ができて、アレルギーが少ない動物が豚かヤギ。豚なら飼えるかなと思った」と、その経緯を明かします。
ここで、独身のみなさんに結婚について聞くと、「今の生活に満足しているので、全く興味がない。この生活を崩されたくない。よっぽどいい人がいたら変わると思うが、今のところは全く…。むしろ、豚がもう1匹欲しくてずっと探しています」と本音を吐露。
改めて豚の魅力を聞くと、「フォルムから全てが魅力的！ 顔が大きくて体が小さい。昔から絵に描いたような鼻！」と豚愛を熱く語ります。
部屋の一角には豚用のフォトスポットがあり、誕生日やクリスマスなどのイベント時は撮影を楽しんでいます。
「親には申し訳ないけど、結婚はしたくないから、1人でチワワと豚さんたちとの生活を続けたい」――。
この取材から3年後…再びみなさんのお家を訪ねると、なんとそこは福岡県！？ みなさんが、西荻窪の豪邸から移住した理由とは！？ 続きはTVerで！
日曜夜8時50分からは、「家、ついて行ってイイですか？」を放送！
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