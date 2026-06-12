女性騎手初GI制覇・今村聖奈、『日曜日の初耳学』登場 元JRAジョッキーの父からサプライズコメントにたじたじ
14日放送のMBS／TBS系バラエティー『日曜日の初耳学』（後10：00）に、日本人女性騎手史上初のGI制覇を果たした今村聖奈が登場する。
【動画】「後世に残る記録映像」反響続々…今村聖奈のジョッキーカメラ
今を彩る現代のカリスマと中継をつなぎ、スタジオ陣全員がインタビュアー。カリスマたちの人生経験から本音や学びを引き出す話題の企画。今回は、若くして世界の第一線で闘う2人の女性カリスマ、JRA騎手の今村聖奈と日本人初の女性サファリガイド・太田ゆかが登場。スタジオ陣も驚がくした2人のリアルな現在地を、MCの林修やゲスト陣が深掘りする。
今年5月24日のGIレース「オークス」にて、ジュウリョクピエロ（愛称・ピエちゃん）を駆り、JRA女性騎手として史上初となるGI制覇という歴史的偉業を達成した時代のカリスマ。レース直後、馬名の由来となった伊坂幸太郎の小説『重力ピエロ』が全国の書店で品切れを起こし、出版社に注文が殺到したという異例の社会現象のウラ側を本人が語る。
22歳にして頂点へ登りつめた強さの根幹に迫るため、今村がレース中に装着していた大バズり中の「ジョッキーカメラ映像」を本人が特別解説。時速60キロを超える極限状態の中、他のジョッキーに対して「いるよ！」と声を張り上げ意思表示する緊迫の瞬間や、怪我を伴うレベルで飛んでくる泥の衝撃など、誰も知らない驚異の景色を徹底解剖する。
さらに、実の父親であり元JRAジョッキーでもある今村康成氏からサプライズコメントが到着。身内だからこそ知る今村の「異常なまでの負けず嫌いな性格」や、幼少期からの驚きのエピソードを次々と暴露され、さすがの今村聖奈も思わずタジタジに（!?）。スタジオも大爆笑に包まれる中、最後には今村が競馬界の未来を見据えた「今後の壮大な目標」を熱く宣言。今村が突き進むパッションの神髄が明らかになる。
【動画】「後世に残る記録映像」反響続々…今村聖奈のジョッキーカメラ
今を彩る現代のカリスマと中継をつなぎ、スタジオ陣全員がインタビュアー。カリスマたちの人生経験から本音や学びを引き出す話題の企画。今回は、若くして世界の第一線で闘う2人の女性カリスマ、JRA騎手の今村聖奈と日本人初の女性サファリガイド・太田ゆかが登場。スタジオ陣も驚がくした2人のリアルな現在地を、MCの林修やゲスト陣が深掘りする。
22歳にして頂点へ登りつめた強さの根幹に迫るため、今村がレース中に装着していた大バズり中の「ジョッキーカメラ映像」を本人が特別解説。時速60キロを超える極限状態の中、他のジョッキーに対して「いるよ！」と声を張り上げ意思表示する緊迫の瞬間や、怪我を伴うレベルで飛んでくる泥の衝撃など、誰も知らない驚異の景色を徹底解剖する。
さらに、実の父親であり元JRAジョッキーでもある今村康成氏からサプライズコメントが到着。身内だからこそ知る今村の「異常なまでの負けず嫌いな性格」や、幼少期からの驚きのエピソードを次々と暴露され、さすがの今村聖奈も思わずタジタジに（!?）。スタジオも大爆笑に包まれる中、最後には今村が競馬界の未来を見据えた「今後の壮大な目標」を熱く宣言。今村が突き進むパッションの神髄が明らかになる。