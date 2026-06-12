熊本市庁舎の建て替え問題です。



12日、大西一史市長が示した概算事業費の金額は「1100から1200億円」。これまで発表していた金額の2倍近くとなりました。



■大西一史市長「現時点の概算事業費は約1100億円から約1200億円と見込んでいる」



総額は、1000億円超えに…



12日、大西市長が示した熊本市の庁舎建て替えに必要な概算総事業費の金額です。



10年ほど前から検討が続く庁舎の建て替え。





熊本市は本庁舎をNTT桜町ビルの敷地に、中央区役所を花畑町別館跡地に建て替える計画を示しています。関心が集まっていたのが建て替えに必要な費用です。熊本市は2年前（2024年）、基本構想の中でおよそ616億円としていました。12日に示された1100から1200億円という金額はおよそ2倍にあたります。理由について建設資材や人件費の高騰などとする熊本市。市民は…■熊本市民 30代「高すぎです！」「建て替えで新しくなるのはいいと思うが、（高額をかけずに）シンプルに立て替えるだけならいいのですが」■熊本市民70代「まあ仕方ないかな。わからんね物価が上がっているから」■熊本市民80代「確かに高いから反対とは思うんですが、でも古いのは確かに古いですよね」■大西市長「今の物価の上昇賃金の上昇、それから不確定な状況がいろいろありますので、そうしたことを含めてしっかりと精査していただく必要がある」熊本市は今後、工事の手法や工期などについて事業費の削減や妥当性を検証する委員会を設置する方針を示しています。

【スタジオ】

建て替えの費用は、当初のおよそ2倍の金額が示されました。



12日に示された、1100億円から1200億円という数字。2年前の基本構想の中ではおよそ616億円だったので2倍近くになったということです。



かなり金額がふくれあがっていますが、熊本市の負担額は実質どれくらいになるのでしょう。



建て替え費用の一部は国の補助である「合併推進債」を使う予定です。



これに加え、仮に今の庁舎跡地を売却すれば、熊本市の負担は440から530億円ほどになるとしています。



ただ、こちらも2年前の基本構想では255億円だったので、倍近くに増えています。



■緒方太郎キャスター

多額の費用を使う事業ですので丁寧な説明が求められます。