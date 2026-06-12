実業家がプレゼントとしてもらった当時200万円以上したという高級時計を査定に出すと、その衝撃的な査定額にスタジオから大歓声があがる場面があった。

【映像】衝撃の査定額がついた高級時計

6月11日、芸能人が自らの意志で売れる資産を全部売却し、新たな夢に挑む姿に密着する“人生再スタート応援バラエティ”『資産、全部売ってみた』（ABEMA）が放送。「HYROX（ハイロックス）ジムを開業したい」という夢を語った、2010年のW杯・南アフリカ大会で北朝鮮代表として出場した元サッカー選手の鄭大世を応援するため、5人の資産家たちが自らの資産を持って集結する「ギフティングステージ」の様子が公開された。

資産家の1人として登場した、りらくるを270億円で売却した株式会社T’sインベストメント会長の竹之内教博氏は、まず高級時計のパテック フィリップ「アクアノート」を査定に出す。美容師の店長になった22、3歳の頃に「良い時計をつけろ」とプレゼントでもらった品だそうで、「当時200万円以上はしたと思う」と明かす。

「400〜500万円とか、倍ぐらいになってるんじゃないか」と期待を膨らませる竹之内氏。しかし、発表された査定額はそれをはるかに上回る「1100万円」だった。このケタ違いの金額に、番組MCの平成ノブシコブシ・吉村崇は「激アツ！！！」と目を見張った。

査定士によると、アクアノートは資産価値と実用性を兼ね備えた高級スポーツウォッチの代表作。生産数が限られているため正規店ですらほとんど買えず、世界中で需要が供給を大幅に上回っているため、現在も価格が上がり続けていることが説明された。

この結果に、竹之内氏は「やった〜！」と満面の笑みを見せる。一方で、他の資産家たちは予想額を下回る査定額が続いていたことから、吉村から「喜んでるの1人だけですよ（笑）」とツッコミを入れられていた。