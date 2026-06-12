日本サッカー協会は、日本代表のキャプテン・遠藤航選手が左足のけがのために離脱を発表、当日に遠藤選手はSNSで代表引退を発表した。新キャプテンには板倉滉選手が就任。日本代表は「FIFAワールドカップ2026」で初優勝を目指す中、日本時間15日には初戦のオランダ戦を迎える予定だ。各選手のコメントは以下の通り。

【映像】長友佑都選手「みんな切り替えて練習を100％できた」

長友佑都選手

ショックが大きかったですね。もう残念で、無念で。なかなか大きなショックを受けたんですけど、一番つらいのは彼なんでね。（遠藤）航の思いも背負って絶対やるっていう気持ちに僕自身もなったし、チーム全体もなったと思います。

こういうことがワールドカップ期間内は起こりうるので、そんな時にやっぱり僕ら経験あるベテランが前を向かせられる存在意義を出せるんじゃないかなと思うので、絶対に繋ぎますよ。

（新キャプテン板倉は）全身全霊をかけて支えます。自分が引っ張るっていう気持ちを持って、僕自身もそうだし、全員が持って彼を支えたいなと思います。大丈夫ですよ。

中村敬斗選手

（遠藤離脱に）僕もカタールワールドカップの後から3年半ずっと一緒にやらせてもらっていて、大きなケガとはいえ、アイスランド戦も試合に出てましたし、ここまでずっと一緒に練習もしてきたので、本当にびっくりしましたし、悲しい気持ちでいっぱいです。でも、決まってしまったことなので、遠藤選手の思いも背負ってしっかり戦っていきたいです。僕にできることは変わらないので、今はそこに集中して頑張りたいです。

前田大然選手

ここまで航君が日本代表のキャプテンとして引っ張ってきたので、なんとも言えないですけど、逆に僕たちが航君の思いや、来られなかった選手のたちのためにもより一層戦わないといけないなと思いました。（遠藤は）お兄ちゃん的な存在だったので、すごくいろいろな感情がありますけど、僕たちはその思いを背負って、もうやるしかないです。いろいろな選手の思いを背負って、がむしゃらに戦いたいです。

渡辺剛選手

（遠藤離脱は）本当に素直にショックでしたし、僕たちが悔しいとか悲しいとか、そういうのを言っていいのかわからないですけど、遠藤選手も4年間このためだけにやっぱり準備してきて、ここで離脱というのはチームとしても個人としても悔しいし、悲しい。その気持ちの中でしっかり切り替えながら、またチームとして、航君がいない分どう戦っていくかは話しながらやっていかないといけないかなと思ってます。聞いた時に（自分が）涙を流すじゃないですけど、この引っ張ってきた人だと思うので、彼の気持ち背負ってみんながやらないといけないかなと思います。

（ABEMA NEWS）

