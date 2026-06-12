Aぇ！groupが12日、都内で主演映画「おそ松さん 人類クズ化計画！！！！！？」（川村泰祐監督）初日舞台あいさつに登壇した。

人気漫画の実写映画第2弾。クズ＆ニートな6つ子の奮闘を描く物語。Aぇ！groupの4人と、草間リチャード敬太（30）、関西ジュニアの西村拓哉（23）が、主人公の松野家の6人兄弟を演じた。映画の情報解禁から約1年。初日を迎えた末澤誠也（31）は「ようやくこの日が来てうれしく思います」と感慨に浸った。

22年にはSnow Man主演で第1弾が公開され、興行収入16・7億円を記録。前作に出演した向井康二（31）が第2弾の今作にも“友情出演”していることがこの日に解禁され、関西出身の向井と末澤による“新旧おそ松”が早くも注目を集めている。末澤は「（向井）康二とお芝居でガッツリっていうのは初めてでした。おそ松同士で共演するのって新鮮でしたし、康二のアドリブがすごかった。めちゃくちゃアドリブ入れ込んでました」と撮影を回想した。

向井のユーモアあるアドリブ力には川村監督も目を見張ったといい、正門も「（撮影は）1日しかなかったけど爪痕の残し方が尋常じゃなかった」と証言。「食われるなあと。そこから撮影の士気が上がった感じがありました」と刺激を受けた部分もある。佐野晶哉（24）は「終わった後本人がもうちょっとアドリブ入れられるなと反省してたみたいで。もう十分なのに（笑い）」と舌を巻いていた。