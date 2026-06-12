6月12日（金）、ニュースキャスター・長野智子がパーソナリティを務めるラジオ番組「長野智子アップデート」（文化放送・15時30分～17時）が放送。午後3時台「アップデート・コラム」のコーナーでは、安倍元首相銃撃事件の動機の真相が綴られた最新刊「アンビバレント 山上徹也が私だけに明かした謎の核心」について、ジャーナリストの鈴木エイト氏に話を伺った。

長野智子「“アンビバレント”とは“同じ人や物事に対して相反する感情や態度を同時に抱くこと”という意味で、このタイトルが非常に本の中身を表現しているな、というふうに読むとわかることですよね」

鈴木エイト「そうなんですよね」

長野「どうでしょう、いろんなところでご紹介していますけど、反響はどうですか？」

鈴木「いろいろ反響をいただいていて、書評とかもいろんな方に書いていただいているところなんですけれども」

長野「改めて本の内容も含めて(ご紹介を)お願いします」

鈴木「こちらは昨年の10月28日から行われた山上徹也被告の安倍元首相銃撃事件の公判の中で、彼が語ったことをかなり正確に再現していく中で、ある疑問点が浮かんで。彼がいろんな言葉を、いろんな自分の供述の中に潜ませていたのではないか、これはメディアで報じられている意味とは違うんじゃないか、っていうようなところが積み重なって、この事件の核心、彼の動機のいちばんコアな部分、ここが実は伝わっていないんじゃないかっていうところを検証して、彼にも直接確認をして裏取りができたところから、仮説だったりそういうものを提示して、一つの答えを提示したという書籍なんですね」

長野「そうなんですね。私も感想を日本経済新聞などで……」

鈴木「6月5日の朝刊に全5段広告で掲載されて、いまAmazonのほうにも載っていますけれども、長野さんからすごく有難いお言葉をいただきましてね」

長野「(コメントを寄せていた人たちが)巨匠ばっかりで恐縮なんですけれども。Amazonランキングで犯罪者関連・統一教会関連部門1位となって、いますごく読まれていますね」

鈴木「そうですね。メディアと社会とか12～13個のカテゴリーで1位をとらせてもらっていて、総合ランキングでも上位のほうにつけているので、かなり売れているっていう話は聞いていますね」

長野「この本を読まなければ辿り着けない真相、犯行の真の動機が書かれているということで大変反響が出ています」