山下美月バースデーイベントキービジュアル（提供写真）

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【モデルプレス＝2026/06/12】女優の山下美月の27歳の誕生日を記念したバースデーイベントが8月29日に東京・ニッショーホールにて開催されることが決定した。

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◆山下美月、バースデーイベント初開催


山下がバースデーイベントを開催するのはこれが初となる。6月12日18時より、メッセージ購読者向けに先行販売（抽選）が開始。7月3日18時からは一般発売も予定されている。（modelpress編集部）

◆山下美月コメント


初めてのバースデーイベントが決定いたしました！ファンの皆さんとお祝いできて、とっても嬉しいです◆（※◆はスマイリーの絵文字）何をするかは…お楽しみに…今からワクワクしてますー！待っていてくださーい！

◆イベント概要


イベントタイトル：MIZUKI YAMASHITA BIRTHDAY EVENT 2026

会場：ニッショーホール（東京都港区）

日時：2026年8月29日（土）
【昼公演】開場14：00／開演14：30
【夜公演】開場17：30／開演18：00

料金：全席指定7,000円（税別）

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