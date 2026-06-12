山下美月、バースデーイベント初開催「何をするかは…お楽しみに」「今からワクワクしてます」
【モデルプレス＝2026/06/12】女優の山下美月の27歳の誕生日を記念したバースデーイベントが8月29日に東京・ニッショーホールにて開催されることが決定した。
【写真】26歳元乃木坂圧倒的センター「骨格から綺麗」肩出しドレス姿
山下がバースデーイベントを開催するのはこれが初となる。6月12日18時より、メッセージ購読者向けに先行販売（抽選）が開始。7月3日18時からは一般発売も予定されている。（modelpress編集部）
初めてのバースデーイベントが決定いたしました！ファンの皆さんとお祝いできて、とっても嬉しいです◆（※◆はスマイリーの絵文字）何をするかは…お楽しみに…今からワクワクしてますー！待っていてくださーい！
イベントタイトル：MIZUKI YAMASHITA BIRTHDAY EVENT 2026
会場：ニッショーホール（東京都港区）
日時：2026年8月29日（土）
【昼公演】開場14：00／開演14：30
【夜公演】開場17：30／開演18：00
料金：全席指定7,000円（税別）
【Not Sponsored 記事】
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◆山下美月、バースデーイベント初開催
山下がバースデーイベントを開催するのはこれが初となる。6月12日18時より、メッセージ購読者向けに先行販売（抽選）が開始。7月3日18時からは一般発売も予定されている。（modelpress編集部）
◆山下美月コメント
初めてのバースデーイベントが決定いたしました！ファンの皆さんとお祝いできて、とっても嬉しいです◆（※◆はスマイリーの絵文字）何をするかは…お楽しみに…今からワクワクしてますー！待っていてくださーい！
◆イベント概要
イベントタイトル：MIZUKI YAMASHITA BIRTHDAY EVENT 2026
会場：ニッショーホール（東京都港区）
日時：2026年8月29日（土）
【昼公演】開場14：00／開演14：30
【夜公演】開場17：30／開演18：00
料金：全席指定7,000円（税別）
【Not Sponsored 記事】